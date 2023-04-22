Adana'da 1 Saatte 37 Kg Yağış Düştü, Büyükşehir Belediyesi Teyakkuza Geçti
Yerel Haberler
Adana’ya Ramazan Bayramı’nın ilk günü rekor seviyede yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için teyakkuza geçerken; sahada incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, “12 saatte 20 kg yağış afet olarak kabul edilirken, Adana’da 1 saatte 37 kg yağış düştü” dedi.
Adana'ya Ramazan Bayramı'nın ilk günü rekor seviyede yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için teyakkuza geçerken; sahada incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, "12 saatte 20 kg yağış afet olarak kabul edilirken, Adana'da 1 saatte 37 kg yağış düştü" dedi.
Kaynak: ANKA / Yerel