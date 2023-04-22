Adana'da 1 Saatte 37 Kg Yağış Düştü, Büyükşehir Belediyesi Teyakkuza Geçti

Adana'ya Ramazan Bayramı'nın ilk günü rekor seviyede yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için teyakkuza geçerken; sahada incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, "12 saatte 20 kg yağış afet olarak kabul edilirken, Adana'da 1 saatte 37 kg yağış düştü" dedi.

Adana'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kuvvetli yağışın etkisi altında geçti. Aniden indiren yoğun yağış nedeniyle sahaya inip incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Böylesine yoğun olacağı beklenmeyen ani bir yağış oldu. Meteoroloji uzmanları, metrekareye 12 saatte 20 kg yağış düştüğünde bunu olağanüstü bir yağmur olarak niteliyor. Ancak Adana'ya bugün (21 Nisan 2023) 1 saatte 37 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Bu aşırı, olağanüstü bir yağmur miktarı. Büyükşehir ve ASKİ ekiplerimiz çok hızlı hareket ederek, olabildiğince az sorun yaşanması için ilk andan itibaren çaba gösterdi. Çok şükür can kaybımız yok. Olası bir tehlikeye karşı da bütün arkadaşlarımız teyakkuzda."