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Adana Ceyhan'ın çarşı merkezdeki en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı

Yerel Haberler

Adana Ceyhan'ın çarşı merkezdeki en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çarşı merkezinde bulunan ve depremde ağır hasar alan 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çarşı merkezinde bulunan ve depremde ağır hasar alan 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler Adana'da da çok sayıda can kaybına neden oldu, birçok yapıya da ağır hasar verdi. Şehir merkezinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de bazı binalar ağır hasar aldı. Bu binalardan Cumhuriyet Meydanı karşısında Kızılay Caddesi'nde bulunan ve altında market olan 9 katlı binanın yıkımı, kontrollü şekilde yapıldı. Ağır hasar alan binanın ilçe merkezindeki en yüksek yapı olduğu öğrenildi.

Yıkım sırasında marketin görevlileri de bekleyerek, çıkartılan kasaları teslim aldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Ceyhan Adana Haberler

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