Adana Büyükşehir'de En Düşük Ücret Net 6 Bin Lira Olacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, belediye personeliyle bayramlaştı. Karalar, çalışanlarla bayramlaştığı buluşmada belediyede en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Arife günü ASKİ şantiyesinde işçilerle bayramlaştı. Ardından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu'nda Büyükşehir çalışanlarıyla bayramlaşan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda da bürokratlar ve memurlarla bayramlaştı. Karalar, çalışanlarla bayramlaştığı buluşmada, belediyede en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını, sosyal haklarla birlikte rakamın 7 bin 100 liraya çıkacağını açıkladı.

EN DÜŞÜK ÜCRET SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE 7 BİN 100 LİRA

Adana için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Zeydan Karalar, Türkiye'de asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını, sosyal haklarla birlikte bu rakamın 7 bin 100 liraya çıkacağını söyledi.

"BAYRAMLAR MANEVİ DUYGULARIN EN ÜST DÜZEYDE HİSSEDİLDİĞİ GÜNLERDİR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"Bayramlar barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamının sağlanması, küskünlüklerin sona ermesi için önemli fırsatların ortaya çıktığı, manevi duyguların en üst düzeyde hissedildiği günlerdir. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımıza her geçen gün daha fazla hizmet etmek ve kentimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nı vatandaşlarımızın huzurlu geçirmesi için belediyemiz üzerine düşen tedbirleri almıştır. Kurban Bayramı'nın Adana'ya, ülkemize ve dünyaya huzur, sağlık, barış ve nice güzellikler getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

ANKA / Yerel