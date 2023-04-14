Adana Büyükşehir'in Mahalle İftarları Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal ilçelerin çeşitli mahallelerinde iftar vermeye devam ediyor. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Zeydan Karalar, Ramazan ayının barış ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, ülkede son dönemde artan gerginliğe ve kamplaşmaya prim verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal ilçelerin çeşitli mahallelerinde iftar vermeye devam ediyor. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Zeydan Karalar, Ramazan ayının barış ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, ülkede son dönemde artan gerginliğe ve kamplaşmaya prim verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları kaspamında Seyhan ilçesi'nde Aydınlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Burada mahalle halkına seslenen Başkan Karalar, "Huzur ve sevgi dolu, kamplaşmanın ve gerginliğin sona erdiği bir Türkiye istiyoruz. Bizim arzu ettiğimiz Türkiye tablosu; insanların birbiriyle kucaklaştığı, huzur ve sevgi dolu bir ülke" dedi.

Bölgede yapılan hizmetleri ve hayata geçirilecek projeleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla Adana'ya çok daha fazla hizmet yapma gücü elde edileceğini söyledi. Karalar, "Yıllardır Adana'nın hakkı yeniyor. O zaman metromuzu da yaparız, havalimanımızı da kaptırmayız. O zaman imkanımız, paramız artacağı için bu kardeşinizden ne isterseniz isteyin" diye konuştu.