Adana Büyükşehir, Hane İçi Şiddetin Önlenmesinde Pilot Belediye Seçildi

Sabancı Vakfı, UNFPA, Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD iş birliği ile yapılan "Belediyeler İçin Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi Pilot Uygulaması Projesi'nde" Adana Büyükşehir Belediyesi 12 pilot belediyeden biri oldu.

Proje kapsamında Aralık 2021 Şubat 2022 tarihlerinde eğitimler gerçekleştirildi, hane içi şiddetle mücadele, politika geliştirme ve uygulama sorumluluğu üstlenmesi için "İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Geliştirme Komisyonu" oluşturuldu. Komisyonca ve ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar sonucunda " Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi" oluşturularak? 11.03.2022 tarihli Belediye Meclisi 58 Sayılı Kararı ile kabul edildi.

Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddetle mücadele etmek için hazırlanan rehber; Adana ili sınırları içeresinde, Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerinin, Adana Büyükşehir Belediyesi şirketlerine bağlı çalışanlarını, 6284 Sayılı Yasa ve uluslararası mevzuatlarca tanımlanan kadına yönelik şiddet ile hane içi şiddet tanımlarını kapsadığı belirtildi.

ANKA / Yerel