Adana Büyükşehir Destekli Meryem Kadın Kooperatifi, Kadının, Küçük Çiftçinin ve Depremzedenin Yanında

Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulan Meryem Kadın Kooperatifi, kadınlara iş, üretim ve para kazanma olanağı sağlıyor.

Meryem Kadın Kooperatifi, Açık Alan Tarımı, Seracılık, Meyve ve Sebze Kurutma işinin yanı sıra küçük çiftçiyle zincir marketler arasında köprü görevi de görüyor. Bu sayede küçük çiftçi ürettiği ürününü değerinde satıp, daha fazla kar oranı etme imkanı buluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında canla, başla çalıştıklarını söyleyen Meryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan, kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekli bir kooperatif olduklarını hatırlatan Kadem Doğan, şunları kaydetti:

"Meryem Kadın Kooperatifi kadına yönelik tarımsal çalışmalara güç katarken, gücünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve kadınlardan alır. 'Tarladan Sofraya' sloganıyla başlayan çiftçiyi destekleme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Meryem Kadın Kooperatifi'nin 'Kurutma Serası' Zeydan Başkanımızın talimatıyla 'Acil Destek Merkezi' haline getirildi ve depremden etkilenen illere yardım ulaştırılması konusunda ve Adana merkezde yaptığı insani çalışmalarda büyük rol oynadı. Bilindiği gibi Meryem Kadın Kooperatifi, deprem öncesinde de küçük çiftçiyi desteklemek amacıyla sözleşmeli tarım yapıyordu. Bazı zincir marketlerle de anlaşmamız bulunuyor. Küçük çiftçinin ürününü değerinde pazarlayabilmesi için çalışıyoruz. Zor zamanlarda da küçük çiftçimizin yanında yer aldık. Acil destek kalıcı çözümlere dönüşerek çiftçinin tarladan kalan ürününün değerlendirilmesi için acil müdahalede bulunduk."

Depremzede üreticiye de destek verdiklerini anlatan Kadem Doğan, "Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ndeki çiftçilerden maydanoz ve dereotu, Hatay'ın Samandağ İlçesi'ndeki çiftçilerden Samandağ Biberi ve Samandağ domatesi, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki çiftçilerden de çileklerini alıp zincir marketlere satışını gerçekleştirdik. Çiftçilerden aldığımız ürünlerin fazlasını ise kurutma tesisinde kurutup satışa sunacağız" dedi.