Adana Büyükşehir'den İmamoğlu İlçesinde İftar Programı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ve kırsal ilçelerde Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları, İmamoğlu ilçesiyle devam etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarında halkla buluşmaya devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu Belediyesi'nin birlikte düzenlediği iftar yemeğinde de birlik, beraberlik mesajları verildi. İmamoğlu ilçesindeki iftar yemeğine, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile birlikte katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Kasım Karaköse kardeşimiz İmamoğlu'nda çok güzel işler yaptı. Çok zor durumdaki belediyeyi bugünlere getirdi. Biz de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın yanında olduk, destek verdik, desteğimiz bundan sonra da sürecek. Ramazan ayınız mübarek olsun, Kadir Gece'niz mübarek olsun, Ramazan Bayramı'nız da şimdiden kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi; Atatürk ilkelerine, Misak-ı Milli'ye, vatanın bölünmez bütünlüğüne, vatanına ve bayrağına yürekten bağlıdır, hiçbir şey de bunu değiştiremez."