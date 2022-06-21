Adana Büyükşehir'den Engelli Vatandaşlara Manuel ve Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce sadece 1 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar 200'den fazla manuel ve akülü tekerlekli sandalye, klozetli sandalye, çocuk boy tekerlekli sandalye, yürüteç ile beyaz baston, ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldı.

Dağıtımları, ev ziyaretleri yaparak gerçekleştiren Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, ihtiyaçları belirliyor.

Manuel veya akülü tekerlekli sandalyelerden talep eden vatandaşların, Adana Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Manuel tekerlekli sandalye için kimlik fotokopisi ve sağlık raporu; akülü tekerlekli sandalye için ise kimlik fotokopisi ve akülü tekerlekli sandalye kullanabilir olduğunu belgeleyen heyet raporu isteniyor.

ANKA / Yerel