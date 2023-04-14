Adana Büyükşehir'den 'Deprem ve Kadın' Temalı Psikososyal Destek Çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, RESLOG Projesi, Hayata Destek Derneği ve AKDAM iş birliğiyle, ‘Deprem ve Kadın’ temalı psikososyal destek çalışması düzenlendi. Suriyeli sığınmacıların ve yurttaşların birlikte yaşadığı Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde, deprem sonrası dezavantajlı gruplarda, özellikle kadın ve çocuklarda deprem bilinci yaratmak ve psikolojik travmaların aşılmasına katkı sağlamak için söyleşi ve bilgilendirme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, RESLOG Projesi, Hayata Destek Derneği ve AKDAM iş birliğiyle, ' Deprem ve Kadın' temalı psikososyal destek çalışması düzenlendi. Suriyeli sığınmacıların ve yurttaşların birlikte yaşadığı Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, deprem sonrası dezavantajlı gruplarda, özellikle kadın ve çocuklarda deprem bilinci yaratmak ve psikolojik travmaların aşılmasına katkı sağlamak için söyleşi ve bilgilendirme yapıldı.

Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların hem sosyal uyumu hem de karar alma mekanizmalarına diğer sivil yapılar gibi dahil edilmesi için "güçlendirme", "bilgilendirme" ve "kapsayıcılık" temelinde hazırlanan bir yıllık destek programı çerçevesinde, Büyükşehir'in Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ' Adana'da Deprem Sonrası Kadın Dayanışma ve Güçlendirme Mahalle Buluşmaları'nın ilkini, Selahattin Eyyubi Mahalle Merkezi'nde 'Deprem ve Kadın' temalı psiko-sosyal destek etkinliğiyle hayata geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu çalışmada paydaşı olan Hayata Destek Derneği ve Adana Kadın Danışma ve Sığınma Evi Derneği'nin (AKDAM) katılımıyla düzenlenen mahalle buluşmasına 33 Suriyeli ve 7 Türk olmak üzere toplam 40 kadın katıldı.

Psikososyal destek çalışması kapsamında; RESLOG Projesi Çukurova Bölge Sorumlusu Alim Çopuroğlu tarafından proje ile ilgili kısa bilgilendirme, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay tarafından belediye bünyesinde kadınlara yönelik verilmekte olan hizmetler, deprem sonrası saha çalışmaları, deprem durumunda kadının üzerindeki yük, kadına şiddet gibi konularda bilgilendirme, AKDAM psikologlarından Svetlana Tansuğ "Stres ve Stres Yönetimi" konulu bir sohbet, Hayata Destek Derneği'nden Seda Yüce tarafından "Güncel Sosyal Yardımlar ve Yardımlara Erişim Koşulları" konulu bir sohbet ve bilgilendirme yapıldı.

Hayata Destek Derneği Avukatı Serda Uzun kadınların ağırlıklı geçici koruma kartı çıkartma, mirastan yararlanma, devlet desteklerinden yararlanma koşulları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından koordinasyonu sağlanan etkinlikte iki dilde bilgilendirme yapıldıktan sonra, yine iki dilde hazırlanmış bilgilendirme broşürleri ve RESLOG Projesi desteği ile tedarik edilen hijyen kiti dağıtıldı.