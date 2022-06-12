Adana Büyükşehir Belediyesi: Rüzgarlı Tepe'deki Hafriyat Depolama Sahasına Asla Kimyasal ya da Tehlikeli Atık Girmemiştir - Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Rüzgarlı Tepe'deki Hafriyat Depolama Sahası'nda yaptığı açıklamada, "Burası, Belediye Meclisi kararıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat alanı olarak belirlenmiş alandır. O günden bu yana buraya sadece hafriyat ve inşaat atıkları getirilmektedir. Asla kimyasal ya da tehlikeli atık bu alana girmemiştir" dedi.

Söz konusu alana sadece hafriyat ve inşaat atıklarının döküldüğünü belirten Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, "Burası, Belediye Meclisi kararıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat alanı olarak belirlenmiş alandır. O günden bu yana buraya sadece hafriyat ve inşaat atıkları getirilmektedir. Asla kimyasal ya da tehlikeli atık bu alana girmemiştir. Zaman zaman kamuoyuna bunun tersi bilgiler yansımış, ama analizler sonucu sadece bazı ilçe belediyelerinin döktüğü, miktarı çok az evsel atıklar olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine durum kontrol altına alınmış ve evsel atıkların dökülmemesi konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Zaten bu alanın şu anda yüzde 80'i dolmuştur. Alanın tamamı dolduğunda üzeri nebati toprakla kapatılıp, planlanan şekilde orman ve yeşil alan haline getirilecektir" diye konuştu.

"ATIKLAR, İHTİYAÇ MİKTARI KADAR, BELİRLİ ZAMAN DİLİMLERİNDE KOMPOST TESİSİNE NAKLEDİLMEKTEDİR"

İlçe belediyeleriyle sürekli istişare halinde olunduğunu ve farklı atıkların hem alana hem de alan dışına dökülmemesi için gerekli uyarıların yapıldığını, tedbirlerin alındığını belirten Deda Büyüköztürk, "Yeni bir hafriyat depolama alanı belirliyoruz. O alan belirlendiğinde zaten burası kapanacak. Burası ömrünü tamamlayıp yeşil alana çevrilecek. Bir de mevcut alanda depolanan organik atıklar var. Belediyemizin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın budama çalışmaları sonucu ortaya çıkan organik atıklar. Bu atıklar, Biobozunur Atık Yönetimi Projesi kapsamında kullanılmak üzere depolanmıştır. Bu atıklar, ihtiyaç miktarı kadar, belirli zaman dilimlerinde kompost tesisine nakledilmektedir" dedi.

"ÇÖP DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN NOKTALARIN TAMAMINI TEMİZLEDİK"

Yeni alanla ilgili yer belirlemesinin yapıldığını, yasal işlemlerin başladığını ve Bakanlıktan izin beklendiğini açıklayan Deda Büyüköztürk, şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi olarak doğanın ve çevrenin korunması ile ilgili son derece titiz davranıyoruz. Örneğin ithal atıklar konusunda, ilgili uluslararası çevre örgütlenmeleri ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çöp döküldüğü tespit edilen noktaların tamamını temizledik. Temizliğin ardından yapılan analizlerde hiçbir zararlı gaza, kimyasal maddeye, kanserojen gaza, maddeye rastlanmadı. Bu alanda da kesinlikle toprakta sızacak, suya ve atmosfere karışacak herhangi bir kimyasal atık asla yok."

"ATIKLARIN TAMAMINI KOMPOST HALE GETİRİP PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARINDA GÜBRE OLARAK KULLANIYORUZ"

Deda Büyüköztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çevremizi korumak adına son olarak organik atıklarımızı değerlendirmek için kompost tesisi kurduk ve açılışı yakın zamanda yaptık. Hallerden, pazarlardan toplanan atıklar komposta çevriliyor. Park ve Bahçeler'den gelen bitki budama atıkları da organik maddeye dönüştürülüyor ve atıkların tamamını kompost hale getirip park ve bahçe çalışmalarında gübre olarak kullanıyoruz. Daha sonra bu kompost malzemeyi çiftçilerimize ücretsiz olarak verme planımız var. Nehirlere, çöplerin denize akmasını engellemek için çektiğimiz bariyerlerde toplanan meyve-sebze atıklarının, çiftçilerimiz para etmeyen ürünlerini nehirlere ve sulama kanallarına dökebiliyor denize dökülmesini önlüyoruz. Bu atıklar da kompost tesisine gidiyor. Bu çalışma aynı zamanda Akdeniz Sineği zararlısıyla mücadele anlamına geliyor."

ANKA / Yerel