Adana Büyükşehir Belediyesi: "Pozantı'da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı"

POZANTI, ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana'nın Pozantı ilçesi Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi-köyü mevkisinde çöken asfalt yol Karayolları sorumluluğundadır ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel