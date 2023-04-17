Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Aladağ'da İftar Programı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ve kırsal ilçelerde iftar programları sürüyor. Son olarak Aladağ’da düzenlenen iftara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ve kırsal ilçelerde iftar programları sürüyor. Son olarak Aladağ'da düzenlenen iftara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Aladağ ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Başkan Karalar, hemşehrileriyle iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. İftar programından önce bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinleyen, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren Karalar, Adanalılara ayrım gözetmeden, kime oy verdiğine bakmadan hizmet götürmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Aladağ esnafını da ziyaret eden Karalar, sorunları ilk ağızdan dinleme ve çözüm üretme konusundaki duyarlılığını sürdüreceğini belirtti.