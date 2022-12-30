Adana Büyükşehir Belediyesi'nde En Düşük Ücret, Sosyal Haklarla Birlikte 10 Bin 250 Lira Oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeni yıl öncesi çalışanlarla bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi’nde sosyal haklarla birlikte en düşük ücretin 10 bin 250 liraya yükseldiğini açıkladı. Başkan Karalar, ocak, şubat ve mart aylarında merkez ilçelerde çalışan işçilere ise ayda 750 lira yakacak yardımı yapılacağını duyurdu. Çalışanlara, geleneksel hale gelen yeni yıl ikramiyesi de verilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeni yıl öncesi çalışanlarla bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal haklarla birlikte en düşük ücretin 10 bin 250 liraya yükseldiğini açıkladı. Başkan Karalar, ocak, şubat ve mart aylarında merkez ilçelerde çalışan işçilere ise ayda 750 lira yakacak yardımı yapılacağını duyurdu. Çalışanlara, geleneksel hale gelen yeni yıl ikramiyesi de verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda çalışanlara hitap eden Başkan Karalar, hükümetin asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladığını, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ise en düşük ücretin sosyal haklarla birlikte 10 bin 250 lira olduğunu aktardı. Karalar konuya ilişkin, şunları söyledi:

"AYDA 750 LİRA YAKACAK PARASI VERECEĞİZ"

"Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında, merkez ilçelerde çalışan kardeşlerimize ayda 750 lira yakacak parası vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır'. Adana'mızı güzelleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve böyle güzel bir amaç için çalışmak hepimizin motivasyonunu artırmalı. Yeni yılınızı kutluyorum. Ayağınıza taş değmesin inşallah."

Karalar, konuşmasına şöyle devam etti:

"ADANA'YI ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK"

"Adana kardeşliğin, barışın, hoşgörü ve huzurun kentidir. Adana'da çeşitli kökenlerden gelen insanlar, Adanalılık ruhuyla bütünleşip, bir arada yaşama kültürü geliştirmişlerdir. Diliyoruz ki ülkemizde de aynı barış ve hoşgörü kültürü yerleşsin ve ayrıştırma, ötekileştirme olmasın. Yönetim anlayışında yaptığımız değişiklikle Adana Büyükşehir Belediyesi istediğim noktaya doğdu ilerliyor. Adana'yı şantiyeye çevirdik. Devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldik. Yönetim anlayışını değiştirmemiz sonucunda önemli tasarruflar yaptık ve bununla halkımıza hizmet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi hale geleceğiz ve halkımıza hizmetin kalitesini de miktarını da artıracağız."