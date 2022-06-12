Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Çocuk Mola Evi'nde Yaz Atölyeleri Başladı - Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Çocuk Mola Evi, bir yılı aşkın süredir özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine hizmet veriyor. Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz okulu formatında düzenlenen organizasyonla uzman eğitmen ve öğretmenler eşliğinde özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları yapılıyor.

Haftada bir gün olarak başlayan ve sonraki aylarda haftada 3-4 güne çıkarılması planlanan faaliyetlerde, özel gereksinimli çocuklar servislerle evlerinden alınarak tercih ettikleri atölyelerde resim, el sanatları, müzik, bez bebek, boncuk ve takı yapımı, ebru boyama ve pasta yapımı etkinliklere katılacak.

ÇOCUKLARIN ÜRETTİKLERİ TİYATRO FUAYESİ'NDE SERGİLENECEK

Malzemeler Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından temin edilecek ve özel gereksinimli çocuklar etkinlik bitiminde servislerle evlerine bırakılacak. Atölye çalışmaları ve eğitim süresince sağlık memuru, psikolog, PDR uzmanı ve çocuk gelişim uzmanı, çocukların yanında bulunacak. Özel gereksinimli çocukların üretimleri, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi'nde sergilenecek.

ANKA / Yerel