Adana Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanallarda Islah Çalışması Yapıyor - Haberler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Denetim Şube Müdürlüğü, haşere, böcek ve sivrisineklerin çoğalma kaynağı olan dereler, su birikinti ve sulama kanallarında ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, ilaçlama faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Kullanılan yöntemlerle hem çevre ve insan sağlığına verilebilecek zararı en düşük seviyeye çekiyoruz, hem de haşereyle mücadeleyi etkin şekilde yerine getiriyoruz. Kullanılan ilaçların yurt dışı kaynaklı olduğu düşürüldüğünde, izlenen yöntemlerin milli ekonomiye katkı sağladığı da ortada.

"EYLÜL AYINDAN BU YANA 179 DERE, KANAL, ARK VE BU BİRİKİNTİSİNDE ISLAH, TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Eylül ayından bu yana 179 dere, kanal, ark ve bu birikintisinde ıslah, temizlik ve ilaçlama gerçekleştirdik. Islah çalışması yaptığımız noktalarda daha verimli uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Böylece iş gücünden de tasarruf ederek hayata geçirdiğimiz çalışmalarda, su birikintileri nedeniyle oluşan kötü kokuları, hastalık kaynaklarını yok ediyoruz."

Açıklamada, önceki yıllara oranla yüzde 40 daha az ilaç kullanıldığı belirtilerek, vatandaşlardan gözden kaçan su birikinti ve benzeri noktalarla ilgili belediyeyi uyarmaları istendi.

ANKA / Yerel