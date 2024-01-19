Adana Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Malzeme Desteği Sağlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine ve devlet okullarına spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

800 okula toplamda 31 bin 650 adet futbol topu, voleybol topu, basketbol topu, atlama ipi, badminton seti, satranç takımı ve antrenman yeleği dağıtan Adana Büyükşehir Belediyesi, 150 amatör spor kulübüne de toplamda 31 bin 800 adet eşofman takımı, yağmurluk, maç forması, maç şortu, tozluk, antrenman şortu, antrenman tişörtü, top çantası, antrenman hunisi, antrenman çanağı, antrenman merdiveni, antrenman çemberi, antrenman slalom çubuğu, futbol maç topu dağıttı.

NAKDİ YARDIM DA YAPILACAK

Malzeme desteği dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törene, kentin spor kurmayları ve okul yöneticilerinin yanı sıra sporcular ile Adanalılar katıldı.

Adanalılar'ın güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Seyhan'dan bu yana spora yaptığımız hizmetleri, Büyükşehir'de de devam ettiriyoruz. Şehrimizin çok özelliği, güzelliği var ve bunlara 'Spor Şehri Adana' sıfatını da ekledik. Yardım etmediğimiz okulumuz kalmadı. Amatör spor kulüplerimize ve okullarımıza destek vermeyi sürdürüyoruz. Kısa süre içinde nakdi yardım da yapacağız."

MUCİZEVİ MALİ BAŞARI

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok zor şartlarda devraldıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Gelirin 4 katı borç varken, borcun dört katı gelire ulaştık. Ekibimizle birlikte çok çalışarak, doğru yönetim anlayışıyla hareket ederek bunu başardık. Üstelik pandemi ve deprem gibi büyük felaketlere rağmen mali başarıyı gerçekleştirdik. Böylece spora, sporcuya verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Ağır borç, pandemi ve depremin etkilerinin en aza indirip, çıkış noktası bulmak mucizeydi. Bunu başardık ve Adana tarihinin görmediği hizmetleri hayata geçirdik. 3 alt geçit, 5 bulvar yaptık. 200 civarında yol ve caddeyi yeniledik. Önceki dönemde girdiler çok daha ucuz olmasına rağmen 894 bin ton asfalt dökülürken biz 1 Ocak 2024 tarihine kadar 2 milyon 795 bin ton asfalt döktük, 310 iş makinesi aldık ve kira giderini azalttık, 111 otobüs aldık. Böylece giderimizi yılda 1.2 milyar lira azaltıp, gelirimizi 1 milyar lira artırdık. Üstelik tüm bunları borçlanmadan yaptık. Önümüzdeki dönemde 8 alt geçit yapacağız. Adana alt geçit şehri olacak. D 400 otoban gibi olacak. Bir kültür merkezi yapacağız, Seyhan Nehri'nin kıyılarını cazibe merkezine dönüştüreceğiz. 2. Etap Metro Projemizi onayladığı için Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Tramvay hattı gerçekleştireceğiz, GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurarak 75 Megawatt'lık kendi enerji ihtiyacımızı karşılayıp, 75 Megawatt da satış için üreteceğiz. Yılda 2.2 milyar liralık tasarrufa böylece yaklaşık 700 milyon lira daha eklenecek. Tüm bunlar halkımıza daha fazla hizmet yapabileceğimiz anlamına geliyor. Biz Adana'mızın 50 yılını, 100 yılını planlıyoruz."

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından okullara malzeme yardımı gerçekleştirildi.

Genç ve minik sporcular, Başkan Zeydan Karalar'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Yeşilevlerspor sporcularının taşıdığı "Bizim Sazımızın Teli Zeydan Adana Gibi Başkan'dan Başka Türkü Çalmaz" yazılı pankart yoğun ilgi gördü.