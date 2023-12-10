Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, "Durmadan, yılmadan çalıştık ve 2 milyon 651 bin ton asfalt döktük" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 651 bin ton asfalt döktü

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, "Durmadan, yılmadan çalıştık ve 2 milyon 651 bin ton asfalt döktük" dedi.

Karalar, "Durmadan, yılmadan çalıştık ve 2 milyon 651 bin ton asfalt döktük" diyerek şu ana kadar yapılan asfaltmayı şöyle aktardı:

"Aladağ 36.032 ton, Ceyhan 210.703 ton, Çukurova 216.213 ton, Feke 46.042 ton, İmamoğlu 199.709 ton, Karaisalı 61.165 ton, Karataş 130.898 ton, Kozan 251.682 ton, Pozantı 49.233 ton, Saimbeyli 55.476 ton, Sarıçam 281.400 ton, Seyhan 571.677 ton, Tufanbeyli 79.532 ton, Yumurtalık 59.530 ton, Yüreğir 402.378 ton." - ADANA