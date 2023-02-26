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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Tüm Gücümüzle Depremden Etkilenen Vatandaşlarımızın Yanındayız

Yerel Haberler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Tüm Gücümüzle Depremden Etkilenen Vatandaşlarımızın Yanındayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve Çukurova’daki depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Karalar, “Tüm gücümüzle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ; Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve Çukurova'daki depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Karalar, "Tüm gücümüzle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Karalar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından merkezde ve ilçelerde ziyaretlerine devam ediyor. Karalar, bu kapsamda, Sarıçam ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Sarıçam Niyet Akademi Şubesi'nde ve çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karalar, Kozan'da da öğrenci yurdu ile Adana Büyükşehir Belediyesi Sırelif Gündüz Bakımevi'nde kalan depremzede yurttaşlarla buluştu.

Karalar, Ceyhan'daki toplanma merkezleri ve cemevi ziyaretinde ise "Tüm gücümüzle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Karalar Sarıçam Ceyhan Yerel Haberler

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