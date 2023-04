Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 'Artık Yeni Bir Siyaseti Bu Ülkede Denememiz Lazım'

PTT Evleri Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Artık hakaretten bıktık usandık. Yukarıdakilere sesleniyorum. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin asli vatandaşlarıyız. Bizi birbirimizden ayırmayın. Bizi birbirimize düşürecek laflar söylemeyin. Bizi birbirimize düşürmeye gücünüz yetmez. Artık yeni bir siyaseti bu ülkede denememiz lazım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ilçelerde ve mahallelerde iftar programları düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak PTT Evleri Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeğinde halkla buluşan Başkan Karalar, iftar programına katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de yeni dönemde barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik dilinin hakim olacağını belirten Karalar, Ramazan ayının ayrıştırmayan ruhunun, bütün ülkeye yayılacağını, her kesimden insana ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Karalar, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi bir Adanalı olarak sizleri çok seven bir kardeşiniz olarak her zaman her koşulda iyi günde kötü günde bu kardeşiniz size feda olsun. Burada bana bazen sitem ediyorlar. Eskiden daha çok geliyordun diyorlar. Eskiden bir ilçenin belediye başkanıydım. Şimdi 15 ilçenin belediye başkanıyım. Sizlerin sayesinde sizlerin desteğiyle sizlerin beni teşvik etmesiyle bütün Türkiye bizi izliyor ve bunu siz sağladınız, sizlere şükran borçluyum. Ramazan ayınız mübarek olsun.

İlçe örgütümüz ve muhtarlarımızla birlikte düzenledik harika olmuş, miting gibi olmuş Allah sizden razı olsun. Ramazan ayını ben çok seviyorum niye derseniz, Ramazan ayları barış ayıdır, kardeşlik ayıdır. Zaten ülkemiz çok gerildi. Artık hakaretten bıktık usandık. Yukarıdakilere sesleniyorum. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin asli vatandaşlarıyız. Bizi birbirimizden ayırmayın. Bizi birbirimize düşürecek laflar söylemeyin. Bizi birbirimize düşürmeye gücünüz yetmez. Artık yeni bir siyaseti bu ülkede denememiz lazım. Yeni bir siyasi modeli bu ülkede denememiz lazım. Milleti ayrıştıran, milleti bölüştüren, bana oy verdi vermedi diye ayıran bir siyasi kimlikten çok herkesi kapsayan, kendine oy verene de vermeyene de hizmet eden... Onları da katan bir siyasi anlayışa ihtiyaç var. Emekliyi düşünen, öğrenciyi düşünen, evdeki kadını, tarladaki kadını düşünen, çocuğu düşünen, kadına şiddeti düşünen, insan haklarını, demokrasiyi düşünen bir siyasal yapı var. İşte ilçe başkanlarımız, DEVA burada, Gelecek burada, İYİ Parti burada, Cumhuriyet Halk Partisi burada, Saadet burada Türkiye burada Türkiye. Gelin hep birlikte bu siyasi akımları getirelim 14 Mayıs'ta.

Emekli çok mu burada? Şimdi bakın 2000'lerde 2002'lerde asgari ücretin üzerindeydi emekli maaşı şimdi asgari ücretin altına indi. Kemal Bey'den korktular bir zam daha yaptılar. Asgari ücretle 2002 yılında 9 Cumhuriyet altını alırken şimdi 4 Cumhuriyet altını alabiliyorsun. Gerilediniz. Emekliler hadi yaşadınız 15 Mayıs'tan sonra ilk bayramda inşallah 15 bin lira ikramiye alacaksınız. Tabi Bay Kemal'e oy verirseniz. ve bu kardeşiniz sizi asla yanıltmaz. Ben Türkiye'yi düşünen bir kardeşinizim. Adana'da nasıl ki 3 senede bataktan çıkarttıysam belediyeyi inanın hesap uzmanı Kemal Bey'de bu ülkeyi bataktan çıkaracak. Bize inanın bize güvenin ve tekrar bayramınızı şimdiden kutluyorum Allah'a emanet olun diyorum."