Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Büyükşehir Çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Karalar, "Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızdan ötürü buruk ve kederliyiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzla yaraları sarıyoruz. Güzel günlere birlikte yürüyeceğiz inşallah" dedi.

Sahada çalışan personelinin Ramazan Bayramı'nı Merkez Park Amfi Tiyatro'da kutlayan Başkan Karalar, daha sonra bürokratlar ve diğer çalışanlarla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bir araya geldi. Çalışanlarına sağlık, mutluluk, huzur, barış, birlik ve beraberlik içinde yaşanacak nice bayramlar dileyen Başkan Karalar, şunları söyledi:

"Depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız yakınlarını kaybetti ve yine çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı'na bu nedenle buruk giriyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak depremde hem Adana'da yoğun çalışma gerçekleştirdik hem de depremde yara alan diğer kentlerimize destek gönderdik. Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını bu konuda gösterdikleri üstün performans ve fedakarlıkları için kutluyorum. Milletimiz necip bir millettir ve zor durumlarda kenetlenerek, birlik beraberlik göstermesini her zaman başarmıştır."

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık sürede, onca olumsuzluğa rağmen önemli işler yaptığını ve parayı doğru kullanarak önemli hizmetleri yaşama geçirdiğini belirten Karalar, "Önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapacağız. Adana hak ettiği gelire kavuştuğunda, çok daha fazla iş yapma olanağına sahip olacağız" diye konuştu.