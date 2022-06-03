Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar: "Kozanlı Olmaktan, Adanalı Olmaktan Ötürü Gurur Duymalıyız" - Haberler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen kutlama programına katıldı. Karalar, " Adana'nın Kurtuluş Mücadelesi'ndeki ilk önemli rolü Mustafa Kemal Atatürk'e Milli Mücadele hissini vermesi, ikincisi de TBMM'nin dünyada tanınmasını sağlamasıdır. Dolayısıyla Kozanlı olmaktan, Adanalı olmaktan ötürü gurur duymalıyız" dedi.

Sivil ve askeri erkanın hazır bulunduğu, Kozanlıların katıldığı programda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memleketi kanları pahasına savunan, vatanı düşman işgalinden kurtaran Kuvayı Milliye'ye özel saygı ve sevgilerini iletti.

"KOZANLI OLMAKTAN, ADANALI OLMAKTAN ÖTÜRÜ GURUR DUYMALIYIZ"

Tarih yazan Kozan'da, tarih yazan Kozanlılarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle konuştu:

"1919'da Kozan'ı işgal eden Fransızlar, Ermenilerle birlikte katliamlar yaptılar. Bunun üzerine Kozanlılar Sivas Kongresi'ne giderler ve Mustafa Kemal Atatürk'e canları pahasına Kozan'ı savunmaya hazır olduklarını söylerler. Bunun ardından Mustafa Kemal Atatürk, Kozan'da Kuvayı Milliye'nin güç oluşturmasını sağlar. Sonrasında büyük mücadeleler olur. Kozan halkı ve Kuvayı Milliye işgal altındaki Kozan'ı sarar ve işgalcilere her türlü desteği engeller. Nihayetinde direniş kuvvetleriyle mücadele edemeyen Fransızlar Kozan'ı terk etmek zorunda kalır. 2 Haziran'da Kozan kurtulur. Kozan Türkiye'de işgalden ilk kurtarılan yerlerdendir. Adana da Milli Mücadele'de, Fransızlara ve Ermenilere karşı verilen savaşta ilk kurtarılan yerdir. İlçeleriyle birlikte Adana, verilen olağanüstü mücadele sonucunda Türkiye'de düşman işgalinden ilk kurtulan yerdir. Adana'da verilen mücadele sonucunda Fransızlar ateşkes istemek zorunda kalır. Görüşmeler yapılır ve böylece TBMM'nin dünyada ilk kez tanınması da gerçekleşmiş olur. Adana'nın Kurtuluş Mücadelesi'ndeki ilk önemli rolü Mustafa Kemal Atatürk'e Milli Mücadele hissini vermesi, ikincisi de TBMM'nin dünyada tanınmasını sağlamasıdır. Dolayısıyla Kozanlı olmaktan, Adanalı olmaktan ötürü gurur duymalıyız" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

ANKA / Yerel