Adana, Akdeniz Bölgesinde En Fazla Suriyeli Barındıran 2. İl Oldu

İl Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Adana, Akdeniz Bölgesinde en fazla Suriyeli barındıran 2. il oldu.

2010 yılında Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkelerinden ayrılan Suriyeli göçmenler çoğunlukla Türkiye'ye göç etti. İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Başkanlığı 2023 yılında 81 ilde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısını paylaştı. Buna göre, Akdeniz Bölgesinde toplam kayıtlı Suriyeli sayısının 878 bin 799 olduğu belirtildi. Adana'da toplam kayıtlı Suriyeli sayısının ise 232 bin 511 kişi olduğu ifade edildi. Bu verilere göre Adana, Akdeniz Bölgesinde en fazla Suriyeli bulunan 2. il oldu.

İl Göç idaresinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz Bölgesin de en fazla kayıtlı Suriyeli barındıran iller sırasıyla 281 bin 556 kişi ile Hatay, 232 bin 511 Adana, 221 bin 583 Mersin, 89 bin 580 Kahramanmaraş, 37 bin 711 Osmaniye, 8 bin 652 Burdur, 7 bin 286 Isparta, Antalya da ise kayıtlı Suriyeli sayısının 5 bin 257 olduğu bildirildi.

Adana da bulunan kayıtlı Suriyeli sayısının toplam nüfusa oranı ise yüzde 9,28 olurken, bölgede en fazla orana sahip 3. il oldu. Bölgede Suriyeli barındıran en düşük orana sahip il ise yüzde 0.20'lik oranla Antalya oldu. - ADANA