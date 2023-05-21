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Adana 4.9'la sallandı

Adana 4.9'la sallandı

Yerel Haberler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Saimbeyli ilçesinde saat 15.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.67 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Vatandaşlar, birden sallanmaya başlayınca korkup sokağa çıktıklarını söylediler. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Saimbeyli Adana AFAD Yerel Haberler

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