Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) Kuruldu

Demokrat Büro Çalışanları Sendikasının da içerisinde olduğu Bağımsız Adalet ve Liyakat Temelli Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) Hekimsen Genel Başkanı Uzman Dr. Adil Kurban öncülüğünde resmen kuruldu.

Kurucular arasında; Hekimsen, Demokrat Eğitimciler Sendikası, Demokrat Büro çalışanları Sendikası, Öz Diyanet Vakıf Sendikası ve Tarım Orman Sendikası (Lider Toç -Sen) yer aldı. Uzun süredir beklenen sendikal mücadeleye yeni bir soluk getirecek olan Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) resmi kuruluşunu ilan etti.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı açıklamasında; "Temel Prensiplerimizi Adalet, Şeffaflık ve liyakat olarak belirledik. AL-KON sendikacılığı makam edinme ve çıkar sağlama aracı olmaktan çıkarıp üyelerinin haklarını en yetkin ve eşitlik ilkesi çerçevesinde savunan bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Konfederasyonumuzun Kurucu Genel Başkanı Uzman. Dr. Adil Kurban'ın da vurguladığı Kamu Çalışanlarının Alın Teri ancak Adil ve Liyakatli temsilcilerle değerini bulur AL-KON bu değerlerin yılmaz savunucusu olacaktır" dedi.

Kotanlı açıklamasında, "Sendikacılıkta eski düzen bitiyor adaletli liyakatli şeffaf yeni bir sendikacılık anlayışını hakim kılacağız. Biz Hakkı yenen tüm kamu çalışanlarının sesi liyakatli kadroların serdengeçti ocağı olacağız. AL-KON olarak mücadelemizde Adaleti pusula Liyakati Bayrak yaparak çalışma hayatında yeni bir çığır açacağız. Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) un kuruluşu mevcut sendikal anlayışlara bir baş kaldırı olarak kuruldu çünkü biliyoruz ki Emek ve alın teri sömürüsü eşit bir gelir dağılım emeklinin hakkını aldığı bir düzen Adaletli ve liyakatli bir yönetimle olur.AL-KON tavizsiz duruşu ve yetkin yönetimiyle bunu başaracak ve üyelerinin çıkarından başka hiçbir güce hizmet etmeyecektir" diye konuştu.

DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı açıklamasının devamında "AL-KON konfederasyonumuz günü kurtaran değil geleceğimizi inşa eden sendikacılığın adı olacaktır. Yorgun düşmüş sendikal yapılara adaletsiz liyakatsiz uygulamalara ve ehliyetsiz sendika yöneticilerine dur demek istiyorsanız Kapımız sizlere ardına kadar açıktır. Şimdi Hakkımız olanı almak için Birleşme zamanıdır" diye konuştu. - ERZURUM