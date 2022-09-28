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Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyonu hesaplara yatırılmaya başlandı

Yerel Haberler

Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyonu hesaplara yatırılmaya başlandı

Adalet Bakanlığında görev yapan memurların maaş promosyonu bugün itibarıyla banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Adalet Bakanlığında görev yapan memurların maaş promosyonu bugün itibarıyla banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bir devlet bankası ile Adalet Bakanlığı arasında Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurların 3 yıllık tek seferde ödenmek üzere ve herkese eşit miktarda olmak üzere 25 bin lira maaş promosyonu alması için anlaşma yapılmıştı. Yapılan anlaşma uyarınca promosyonlar 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında memurların hesaplarına yatırılacaktı. Bugün itibarıyla promosyonlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Promosyon tutarının il bazlı olarak hesaplara yatırıldığı için gün farkının oluştuğu belirtildi. En geç cuma gününe kadar bütün memurların promosyon ödemelerinin yapılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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