Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen hiçbir eylem ve girişim amacına ulaşamayacaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen hiçbir eylem ve girişim asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç paylaşımında, "İstanbul Adalet Sarayımızda, hain terör saldırısı girişiminin gerçekleştiği olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldık. Teröristleri, alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menfur saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürmektedir. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan, ülkemizin huzurunu bozmak isteyen hiçbir eylem ve girişim asla amacına ulaşamayacaktır. Adalet camiamıza, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL