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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İftar İkramı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İftar İkramı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki geleneksel iftar programında iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramda bulundu. AK Gençlik teşkilatı ile birlikte yapılan ikramlarla Ramazan'ın paylaşma güzelliği vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlara ikramda bulundu.

AK Parti Bartın İl Teşkilatı'nın geleneksel iftar programı için Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramda bulundu. Gençlerle birlikte vatandaşlara ikramda bulunan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İftara 5 kala AK Gençlik yanınızda. Güzel memleketimiz Bartın'da iftar için evlerine geç kalan hemşehrilemize AK Gençlik teşkilatımızla birlikte ikramda bulunduk. Ramazan, paylaştıkça güzel" notunu düştü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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