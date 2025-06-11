Adalet Bakanı Tunç: Yargının Fiziki Kapasitesi Artırıldı

Adalet Bakanı Tunç: Yargının Fiziki Kapasitesi Artırıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı alanında sağlanan gelişmeleri ve temel kanunların vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yenilendiğini vurguladı. HSK'ye yeni atanan üyelerin adaletin tecellisine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Temel kanunlarımızın tamamı vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirilerek yenilenmiştir. Yargının fiziki kapasitesi küçümsenmeyecek derecede artırılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç, HSK'ye yeni atanan üyelerin de katıldığı ilk Genel Kurul toplantısına başkanlık yaptı. HSK binasında yapılan toplantının açılışında konuşan Tunç, HSK'ye seçilen yeni üyelerin, yargı camiasına ve adaletin tecelli etmesine büyük katkılar sunacağına yürekten inandığını söyledi. HSK'nin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan bir anayasal kuruluş olduğunu kaydeden Tunç, Kurulun bu noktadaki öneminin yadsınamaz olduğunu belirtti.

"Yargının fiziki kapasitesi küçümsenmeyecek derecede artırılmıştır"

Türkiye'nin son 23 yılda her alanda olduğu gibi yargı alanında da önemli ilerlemeler sağladığına dikkati çeken Tunç, "Bu süre içerisinde özellikle mevzuatımızın, kanunlarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi anlamında TBMM'de yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Temel kanunlarımızın tamamı vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirilerek yenilenmiştir. Yargının fiziki kapasitesi küçümsenmeyecek derecede artırılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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