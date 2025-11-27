Adalet Bakanı Tunç: Yargı Süreci Mahkemelere Aittir
Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarına ilişkin ilk derece mahkeme kararının yargının bir konusu olduğunu ve itiraz süreçlerinin açık olduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç: (Fatih Altaylı) "Bu konular yargının konuları. Cumhurbaşkanımıza hakaret ve tehdit suçlarından ilk derece verilen bir karar söz konusu. Bu değerlendirmeler mahkemelere ait olan değerlendirmeler. Mahkemenin takdiri bu yönde. Bu yöndeki hak arama yolları da istinaf süreci de açık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel