Adalet Bakanı Tunç'tan Covid Düzenlemesi Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç: (Covid düzenlemesi) "Bu konuda takdir meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. Covid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel