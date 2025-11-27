Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma Devam Ediyor, Tedbirli Olunmalı

Adalet Bakanı Tunç: (Böcek ailesi) "Otel sahipleri, çalışanları ve ilaçlama yapan firmaların yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha öne tutuklanan lokantacılara, midyeciye vesaire serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Kimler sebep olduysa yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklar. İşletme sahiplerinin tedbirli olması lazım." - ANKARA

