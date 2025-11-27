Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma Devam Ediyor, Tedbirli Olunmalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otel sahipleri ve ilaçlama firmalarının yetkililerine yönelik tutuklama kararlarının verildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, işletme sahiplerinin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Adalet Bakanı Tunç: (Böcek ailesi) "Otel sahipleri, çalışanları ve ilaçlama yapan firmaların yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha öne tutuklanan lokantacılara, midyeciye vesaire serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Kimler sebep olduysa yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklar. İşletme sahiplerinin tedbirli olması lazım." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel