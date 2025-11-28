Adalet Bakanı Tunç, 621 Hakim ve Savcının Atamasını Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 2025 Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladık. Mazeret Kararnamesiyle; 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. Bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık. Bölge adliye mahkemelerinde; 115 üye hakim ataması gerçekleştirdik. 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdik. Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 02 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik" ifadelerine yer verdi.

İdari yargıda da gelişmeleri aktaran Bakan Tunç paylaşımında, "İdari yargıda; 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA