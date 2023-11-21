Adalet Bakanı Tunç: "2002 yılında Bakanlığımız bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı % 0,83 iken, bu oran 2024 yılı teklifinde %1,67'ye yükseldi. 2024 yılı teklifinde Bakanlığımıza tahsisi öngörülen toplam bütçe miktarı: 198 milyar 703 milyon 54 bin TL'dir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel