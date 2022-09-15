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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex'in...

Yerel Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex'in...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex'in kurucusu) ile ilgili Adalet Bakanlığı olarak biz iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hazırladık...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex'in kurucusu) ile ilgili Adalet Bakanlığı olarak biz iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hazırladık ve gönderdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bekir Bozdağ Thodex Yerel Haberler

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