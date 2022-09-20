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Açılan yeni yollarda bakım ve düzenleme çalışması yapıldı

Yerel Haberler

Açılan yeni yollarda bakım ve düzenleme çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi Özgün Sitesi ve yan yol bağlantı noktalarında bakım, onarım çalışmaları yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi Özgün Sitesi ve yan yol bağlantı noktalarında bakım, onarım çalışmaları yapıldı.

Vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım hizmeti alması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesindeki çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde açılan yeni yollarda genişletme çalışmaları yanı sıra dolgu malzemesi serme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Açılan yeni yol ve bağlantı noktalarında daha sonra kanalizasyon ve altyapı çalışmaları da gerçekleştirilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğü Bahçelievler Bilecik Yerel Haberler

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