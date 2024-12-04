Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti
15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı

15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında Farkındalık Standı Açıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında Farkındalık Standı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında açılan farkındalık standında, Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi vurgulandı. Standa Sağlık Hizmetleri Başkanı ve diğer yetkililer katılarak, trafikte ambulans geçiş önceliği ve acil çağrı yönetimi hakkında bilgi verildi.

7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında bir alışveriş merkezinde Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver teması ile açılan farkındalık standını ziyaret etti.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Uzman ve Düzce UMKE Sorumlusu Ahmet İyi'nin eşlik ettiği programda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, stantta görevli personellerin Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğince açılan ve toplumda Acil Sağlık Hizmetlerinin önemini vurgulamak, bu alandaki farkındalığı artırmak, halkı acil durumlar konusunda bilinçlendirmek ve Acil Sağlık Hizmetlerinde görev alan profesyonellerin özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla açılan stantta trafikte ambulansın geçiş önceliği, fermuar sistemi, 112 acil çağrı merkezinin gereksiz aranmaması konularında vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunularak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

20 milyon liralık vurgun yaptı, hapis yatacağı süreyi öğrenen şoke oldu
img

İlanı gören herkes aynı yorumu yapıyor: Nasıl bir hata yaptın?
img

Genç yaşta akrabasına büyük bir sorumluluk verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.