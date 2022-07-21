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Acil girişinde yol düzenleme çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Acil girişinde yol düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil kısmına giden yolda düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin acil kısmına giden yolda düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce freze çalışması yapılan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil girişinin asfalt serimi tamamlandı. Gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, asfaltlanan yolun öneminden dolayı çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlandığını söyleyerek, gayretle çalışan personele kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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