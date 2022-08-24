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Acil durumda güvenlik konuşuldu

Yerel Haberler

Acil durumda güvenlik konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla toplantı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Vali Cevdet Atay'ın başkanlık yaptığı toplantı da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GAMER; Kamu düzeni ve güvenliğini bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenliğini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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