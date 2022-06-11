Açıköğretim Fakültesi farklı hikayelerle birçok mezun verdi - Haberler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bugün mezuniyet sevinci yaşarken, 7'den 70'e birçok farklı hayat hikayesine sahip öğrenci de mezuniyet gururunu yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bugün bölümlerinden mezun olmanın haklı sevincini yaşadı. Birçok yaş ve farklı hayat hikayesine sahip öğrenci, yaşadığı mezuniyet mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaştı. 58 yaşında üçüncü kez Açıköğretim Fakültesinde bölüm bitiren Hülya Gacer, aktif olarak fen bilimleri öğretmenliği yapan Sirmele Karagöz ve 1999 yılında Gölcük depreminden dolayı üniversite sınavına girme fırsatı yakalayamayan Saliha Öden, kep atmanın haklı gururunu yaşadı.

"İlk kez mezuniyet törenine katılıyorum"

İzmir'den mezuniyet için gelen Hülya Gacer, Açıköğretim Fakültesi'nden üçüncü kez mezun olduğu için çok sevinçli olduğunu söyledi. Toplamda dördüncü kez bir bölümden mezun olma duygusunu yaşadığını aktaran Gacer, "İlk kez mezuniyet törenine katılıyorum, çok mutluyum. 1986 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun olmuştum. 36 yıl sonra tekrar mezuniyet töreninde bulunmak ve dördüncü lisans programını bitirmek benim için büyük mutluluk. Bir taraftan sağlık problemleriyle savaşırken diğer taraftan da eğitim hayatıma devam ettim. Ciddi zorlu bir süreç geçirdikten sonra mezun olmak çok çok güzel bir şey. İnşallah ömür boyu eğitim diyerek bundan sonra da seneye felsefe bölümüne başlamak istiyorum" dedi.

"Aktif olarak fen bilimleri öğretmeniyim"

56 yaşında İşletme Fakültesi bitirmenin gururunu yaşayan Sirmele Karagöz, bu süreci çok güzel geçirdiğini söyledi. Fakültesini 4 senede bitirdiğini belirten Karagöz, "Aslında fen bilimleri öğretmeniyim. Aktif olarak şu an görevdeyim. Bir buçuk yıllık dönem zaten pandemiyle geçti. O dönem biraz farklıydı ama onun dışında başarılı ve keyifli bir dönem oldu. Ben üniversiteden mezun olurken o zaman biz de mezuniyet yoktu. Yani 30 sene önceden bahsediyorum. 1992'de öğretmenliğe başladım. 1986'da gaziden mezun oldum. O dönemde böyle şeyler yoktu. Dolayısıyla ikinci üniversiteyi bitirip kep atarak mezuniyetimizi kutladık. Öğrencilerimi ve çocuklarımı çok mezun ettim. Bu duyguyu kendim de yaşadığım için çok keyifliyim" ifadelerini kullandı.

"Açıköğretim Fakültesi bence ömür boyu eğitime açılan kapı"

1999 yılında Gölcük depreminden dolayı üniversite sınavına girme fırsatı yakalayamadığını belirten Saliha Öden, yıllar sonra mezun olduğu için çok gururlu olduğu söyledi. Anne olduktan sonra da okumaktan vazgeçmediğinin altını çizen Öden, "Kızım 3 yaşındayken Açıköğretim Fakültesiyle tanıştım. İşletme mezunu oldum ve kurumsal bir şirkette satın alma uzmanı oldum. Yani Açıköğretim Fakültesi beni meslek sahibi yaptı. Sonra tekrar anne olduğum da 'ikinciye anne oluyorsam neden ikinci üniversiteyi bitirmiyorum' dedim. İlk defa mezuniyet yaşıyorum. Bu mutluluğu herkesin yaşamasını isterim. Açıköğretim Fakültesi bence ömür boyu eğitime açılan kapı ve herkese tavsiye ediyorum. Annesinin başarısını görmek bir evlat için de çok büyük gurur. Onlara da iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bütün annelere örnek olmak için ikinci, üçüncü hatta ömür boyu okumalarını ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel