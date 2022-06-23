Açık Kapı'ya 6 ayda 2 bin 832 kişi başvurdu

Kars'ta 2022 yılının ilk 6 ayında 2 bin 832 kişinin Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

2018 yılında Kars'ta hizmete açılan Açık kapı Şube Müdürlüğü'ne açıldığı günden 2022 tarihine kadar toplam başvuru sayısı 23 bin 195 olduğu kaydedildi.

Kars Valiliği bünyesinde 2018 yılı Nisan ayında oluşturulan 'Açık Kapı Hizmet Bürosu', 2020 yılında Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne dönüştürmesinin ardından Kars halkına hizmet sunamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal verilmeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, hızlı ve etkin çözümler üretilmesi suretiyle kamu hizmetleri sunumunda vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla "Milletin Kapısı" sloganıyla "Açık kapı" projesini başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaş memnuniyetini artırmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla Kars Valiliğinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde 2022 yılının ilk 6 ayı itibariyle 2 bin 832 vatandaşın talebi alındı. 2018-2022 tarih itibariyle toplam başvuru sayısı 23 bin 195 oldu.

Kars Valiliği giriş katında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden vatandaşlar, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor. Vatandaşların her konudaki talep, şikayet, istek ve önerilerini alarak ilgili kurumlara iletiyor ve kısa sürede incelenerek sonuçlandırılıyor.

Açık Kapı Bürosu, Covid-19 virüs salgını ile mücadelede de vatandaşın talep ve istekleri doğrultusunda resmi kanallara ulaştırılmak üzere verilen dilekçeleri de ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek sonuçlandırma noktasında başarılı bir çalışma yürüttü. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel