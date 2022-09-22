Açık ceza infaz kurumunda 'Temiz su' konferansı

Adıyaman Belediyesi tarafından açık ceza infaz kurumunda bulunan personel ve hükümlülere "Temiz Su" kullanımı anlatıldı.

Suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekilen 'Temiz su kullanımı' konferansı Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Akyazı, 2. Müdür Oya Öksüzoğlu, İdare Memuru Zeynal Akdulum, Adıyaman Belediyesinde görevli uzman Mehmet Emin Yağımlı, Öğretmen Habip Toprakçı, Psikolog Deniz Akın, personel ve hükümlüler katıldı. Toplumun eğitilmesiyle su kaynakları kirletilmeyerek dünyanın ömrü uzatılabilir ve temiz su kaynaklarının yok olmasının önüne geçilebilir diyen Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitim Birimi uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı, "Günümüzde suyun bilinçsiz tüketimi nedeniyle temiz su kaynakları giderek azalmakta ve kaybolmaktadır. Bu nedenle de öncelikle günlük hayatta bilinçli su tüketimine önem verilmeli, su tasarrufu sağlanmalıdır. Kuraklık tehlikesinin her geçen yıl giderek artması, yağışların barajlardaki doluluk oranını da olumsuz yönde etkilemesine neden olmakta ve nehirler gibi temiz su kaynakları da kuruyarak yok olmaktadır. Toplumda ortak bilincin yaratılmasıyla su kaynaklarını temiz ve tasarruflu bir şekilde kullanarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilirsiniz" dedi.

Daha sonra konuşan Kurum Müdürü Recep Akyazı ise daha yaşanabilir bir dünya için hayati önem taşıyan suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Sadece yaşam için gerekli bir nesne değil aslında yaşamın kendisidir. Canlılar için temiz suyun önemi pek çok alanda kendini göstermektedir. Örneğin, az su tüketen insanların beyin fonksiyonları daha yavaş çalışabilmektedir. Az su tüketimi, konsantrasyon sorunlarına yol açmaktadır. Su olmadığında hiç bir insan, bitki ve hayvan yaşamına devam edemez. En küçük canlıdan, bir organizmadan, en büyük canlıya kadar olan her türlü varlığın yaşamda kalabilmesinin tek nedeni sudur. Su, tüm varlıkları hayatta tutar. Yaşamımızın devam etmesini istiyorsak, sularımızı kullanırken tasarruf etmeli, suyu boş yere israf etmemeliyiz. Su dünyamızın ve tüm canlıların geleceğidir. Suyu israf etmeye devam edersek, yakın zamanda, çok değil önümüzdeki yıllarda susuz kalırız ve kuraklık yaşarız. Bunun sonucunda yaşama devam edemeyiz" diye konuştu.

Program sonunda Adıyaman Belediyesi tarafından katılımcılar için hazırlanan hediye paketlerini davetlilere takdim etti. - ADIYAMAN