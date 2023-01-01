Acemi eğitimini tamamlayan erler yemin etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2022 4B tertip erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.

2022'ye 4B tertip yükümlü erler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. - KÜTAHYA