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Acarlar'da at arabacılarının zorlu yaşam mücadelesi sürüyor

Acarlar'da at arabacılarının zorlu yaşam mücadelesi sürüyor

Yerel Haberler

Ege Bölgesi'nin tamamında tezgah açan, Türkiye'nin 81 vilayetine gıda maddesi gönderilen Acarlar halindeki at arabacıları aşırı sıcaklara rağmen ekmek mücadelesi devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin tamamında tezgah açan, Türkiye'nin 81 vilayetine gıda maddesi gönderilen Acarlar halindeki at arabacıları aşırı sıcaklara rağmen ekmek mücadelesi devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin satış hacmi bakımından en büyük merkezi olan İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'ndeki Toptancı Hali'nde yaşanan birçok sıkıntıya rağmen herkes içinde bulunduğu durumdan mutlu olmaya çalışıyor. Mahalle halkının yüzde 90'nın pazarcılıkta geçindiği Acarlar'da insanların en büyük yardımcısı ise yine tarihten bu yana hep yan yana olan atlar. Maddi sıkıntılar ve yüksek maliyetler nedeniyle araç kullanamayan halk, vazgeçilmez taşıma aracı at arabalarına bel bağlamış durumda. Tarlardan toplanan ürünleri hale; halden satışı yapılan ürünleri de ev, pazaryeri ve yükleme merkezlerine taşıyan at arabaları halkın vazgeçilmez bir aracı halinde. Sabaha karşı at arabaları ile hale gelen ve hareketlilik bitene kadar hizmet veren vatandaşlar, kışın soğuğa yazın da sıcağa aldırış etmeden milyonlarca insanın doyması için çalışıyorlar. Günlük cüzi bir gelir elde edebilmek için sıcağın altında ter döken at arabalı vatandaşlar, çalışkanları ile bilinen Acarlar'da durmaksızın işlerini sürdürüyorlar. Yüzlerce kişinin at arabası ile taşımacılık yaparak hayatını devam ettirmeye çalıştığı mahallede at arabacılarının hayat mücadelesi objektiflere yansırken, tek isteklerinin ise çaresizlik nedeniyle yaptıkları işlerinden daha güzel gelir elde etmek olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İncirliova Türkiye Ege Yerel Haberler

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