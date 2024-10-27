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ACAR'dan şehitlere vefa!

ACAR'dan şehitlere vefa!
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Erzincan Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Acar Gençlik Kulübü, Kemah ilçesinde bulunan şehitlik anıtında bakım etkinliği gerçekleştirdi.

Erzincan Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Acar Gençlik Kulübü, Kemah ilçesinde bulunan şehitlik anıtında bakım etkinliği gerçekleştirdi.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda gönüllü gençler, Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan 2008 yılında 10 askerin şehit edildiği şehitlik anıtındaki boyası silinmiş şehit isimlerini, anıttaki diğer yazıları yeniden boyayarak tadilat ve temizlik çalışması yaptı.

Şehitlere olan vefalarını gösterebilmek adına harekete geçen gönüllü gençler "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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