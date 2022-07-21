Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı

Adıyaman'da, bir ikametin balkonuna aç ve bitkin düşen atmaca, vatandaşlar tarafından beslendikten sonra doğasına geri döndü.

Adıyaman'da, bir ikametin balkonuna aç ve bitkin düşen atmaca, vatandaşlar tarafından beslendikten sonra doğasına geri döndü.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde bulunan bir ikametin balkonuna konan ve uzun bir süre harekete edemeyen atmacayı fark eden vatandaşlar, su ve yiyecek verdi. Yaklaşık 7-8 saat boyunca vatandaşlar tarafından bakılan atmaca hareketlenmeye başlayınca balkona bırakıldı. Kendisine gelen atmaca daha sonra uçarak gözden kayboldu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title