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Aç kalan tilkiler mahalleye indi

Yerel Haberler

Aç kalan tilkiler mahalleye indi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen tilkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan tilkiler mahalleye indi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen tilkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede başlayan kar yağışının ardında yüksek kesimlerde aç kalan yaban hayvanları merkeze inmeye başladı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir arsa içinde 2 tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışının başlamasıyla ortaya çıktıklarını belirten Adem Ulalı, "Malum bu sene ocak ayının bitmesine rağmen sadece dağlarda kar vardı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Bu yağışla beraber sanırım aç kaldıkları için 2 tilki mahallede yiyecek arıyordu. Bende hemen kayda aldım. Bundan sonra tilki, kurt ve ayı gibi hayvanlar ortaya çıkmaya başlayacak. Elimizden geldikçe doğaya yiyecek bırakalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Hakkari Yerel Haberler

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