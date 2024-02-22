DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aç kalan tilki köye indi. Vatandaş "Kapımıza tilki geldi. Hayvan aç aç, gel uşağım" diye seslendiği tilkiyi elleriyle besledi.

Aç kalan tilki Kaynaşlı ilçesi Altunköy'e geldi. Altunköy Muhtarı Yılmaz Özkan'ın evinin önüne gelen ve karnı aç olan tilkiyi Yılmaz Özkan yeğeni ile elleriyle besledi. Tilkinin geldiği anlar ise cepte telefonu ile görüntülendi.

Muhtar Yılmaz Özkan, "Tilki geldi kapımıza. Hayvan aç kapımıza geldi. Gel uşağım. Buna kemik ver amcaoğlu. Bu hayvan aç kalmış. Bu hayvan Altunköy muhtarının kapısına gelmiş buna kimse zarar veremez burada" diye seslendi.

Kendisine verilen tavuk parçalarını alan tilki ise gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. - DÜZCE