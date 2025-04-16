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Aç Kalan Tilki Evin Bahçesine Girdi

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Bingöl'de aç kalan bir tilki, bağ evine girerek yiyecek aradı. Ev sahibi, tilkiyi fark ettikten sonra ona yiyecek vererek karnını doyurdu.

Aç kalan tilki evin bahçesine kadar girdi

BİNGÖL - Bingöl'de aç kalan tilki bağ evine girip yiyecek aradı. Ev sahibi, aç tilkiyi evden getirdiği yiyecekle besledi.

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda bağ evinde karşısında bir hayvan gören ev sahibi önce bunu köpek sandı. Bir süre hayvanı takip eden ev sahibi, hayvanın tilki olduğunu ve yiyecek aradığını fark etti. Ev sahibi, içeriden getirdiği yiyecekleri tilkinin yemesi için önüne koydu. Karnını doyuran tilki, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Yerel
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