Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
TEKİRDAĞ (İHA) - Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
Şalgamlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Başlık'a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
Sabah ağıla giren Başlık, koyunların telef olduğunu görünce şaşkına döndü.