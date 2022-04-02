Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

Şalgamlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Başlık'a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

Sabah ağıla giren Başlık, koyunların telef olduğunu görünce şaşkına döndü.

Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti

Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti

Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayrabolu, Tekirdağ, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title