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Aç Kalan Kurt, Diyadin'de Köpeği Parçaladı

Aç Kalan Kurt, Diyadin'de Köpeği Parçaladı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü, ilçe merkezine inerek bir köpeği parçaladı. Mahalle sakinleri bu durumdan endişeli.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aç kalan kurt ilçe merkezine kadar inerek bir köpeği parçalayarak yedi.

Edinilen bilgiye göre; ilçedeki yoğun kar yağışı ve soğuklarla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, şehir merkezine kadar indi. Murat Kanyonuna kadar inen aç kurt köpeğe saldırdı. Köpeği tamamen parçalayan aç kurt geriye bir tasma bıraktı.

Dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsünün yerleşim alanlarına inerek yiyecek aradığını belirten mahalle sakinleri, bu durumdan oldukça endişeli olduklarını söylediler. Mahalle sakinleri, kurtların aç kalmalarından dolayı şehre kadar geldiklerini ifade ederek gece saatlerinde dışarı çıkmaktan korktuklarını söylediler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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